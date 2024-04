Israele-Iran, venti di guerra. "Gli Usa spostano le navi": Che succede

13 aprile 2024 a

a

a

Gli equilibri mondiali tra superpotenze scricchiolano. Gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare un attacco diretto dall’Iran contro Israele che potrebbe arrivare già oggi. Lo riporta il Wall Street Journal. Le mosse degli Usa, che fanno parte di uno sforzo per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente, osserva il quotidiano, sono arrivate dopo un avvertimento da parte di una persona a conoscenza della questione sui tempi e sul luogo del potenziale attacco iraniano. Una persona informata dalla leadership iraniana, tuttavia, ha affermato che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

L'Iran "sta per attaccare", gli Usa avvertono Israele: venti di guerra

L’Iran attaccherà Israele "prima o poi". L’allarme è stato lanciato da Joe Biden, in conferenza stampa alla Casa Bianca. "Non voglio entrare in informazioni coperte da segreto, ma la mia aspettativa è che avverrà presto", ha risposto il presidente degli Stati Uniti. E a chi gli chiedeva quale sia il suo messaggio all’Iran in questo momento, Biden ha risposto: "Non farlo". "Siamo dediti alla difesa di Israele. Sosterremo Israele, aiuteremo a difendere Israele e l’Iran non ci riuscirà", ha assicurato il capo della Casa Bianca. Da giorni gli Usa sono in massima allerta e temono un significativo attacco iraniano contro Israele mentre crescono i timori di una regionalizzazione del conflitto in Medio Oriente, dopo l’attacco israeliano a un complesso diplomatico iraniano in Siria, la scorsa settimana, in cui sono morti tre generali iraniani.

"Fondamentalisti". Medio Oriente, la verità di Odifreddi su Israele e Iran

Biden, che questa settimana ha avvertito che l’Iran stava minacciando un "attacco significativo" contro Israele, ha ricevuto costanti aggiornamenti sulla situazione dalla sua squadra di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti e molti altri Paesi, tra cui Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, hanno emanato nuove linee guida di viaggio per i dipendenti pubblici in Israele mentre incombeva la minaccia iraniana. Gli Stati Uniti tenteranno di intercettare qualsiasi arma lanciata contro Israele se sarà possibile farlo, hanno detto alla Cnn due funzionari statunitensi, un’indicazione del livello di cooperazione in corso tra i due eserciti. Le forze della Marina americana nel Mar Rosso hanno precedentemente intercettato missili a lungo raggio lanciati dagli Houthi nello Yemen verso Israele.