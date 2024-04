Gaza, Israele trova un ostaggio senza vita. Chi l'ha ucciso

06 aprile 2024 a

a

a

Il corpo di Elad Katzir, uno degli ostaggi rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre, è stato recuperato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) in un raid nella Striscia di Gaza. A farlo sapere in un post su Facebook è stata Carmit Katzir, sorella di Elad, che ha annunciata che la sua famiglia è stata informata che il fratello è stato assassinato durante la prigionia, spiegando poi che sarà sepolto nel Kibbutz Nir Oz. In un messaggio congiunto l’Idf e lo Shin Bet hanno annunciato che, secondo fonti di intelligence credibili, Katzir è stato assassinato dalla Jihad islamica palestinese. Anche la madre di Katzir, Hanna Katzir, è stata rapita dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre e rilasciata il 24 novembre come parte di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele. Il padre, Rami Katzir, è stato ucciso durante l'attacco di Hamas.

“Non hanno capito la gravità”. Israele sotto tiro, bufera dopo l'uccisione degli operatori

E proprio nelle scorse ore il presidente Joe Biden ha scritto ai leader di Egitto e Qatar invitandoli a fare pressioni su Hamas per raggiungere un accordo sugli ostaggi con Israele. Ieri Biden aveva invitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad aumentare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco. Secondo il funzionario, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, incontrerà lunedì i familiari di alcuni dei circa 100 ostaggi che si ritiene siano ancora a Gaza. Le lettere al presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e all'emiro al potere del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, arrivano mentre Biden ha inviato il direttore della Cia Bill Burns al Cairo per colloqui questo fine settimana sulla crisi degli ostaggi. Funzionari della Casa Bianca affermano che negoziare una pausa nei combattimenti tra Israele e Hamas per facilitare lo scambio di ostaggi detenuti a Gaza con prigionieri palestinesi detenuti in Israele è l'unico modo per mettere in atto un cessate il fuoco temporaneo e aumentare il flusso di aiuti umanitari.