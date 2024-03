Israele, furia di un padre contro Netanyahu: “La sua priorità non è il ritorno degli ostaggi”

30 marzo 2024 a

La priorità del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella guerra contro Hamas non è il ritorno degli ostaggi. È questa la dura accusa di Ronen Neutra, padre di Omer, soldato rapito il 7 ottobre nell’assalto di Hamas che ha scatenato il conflitto a Gaza. Il capo di governo ha incontrato direttamente le famiglie dei militari prigionieri per la prima volta dall’attacco dei terroristi palestinesi. Netanyahu «sta lavorando per la restituzione degli ostaggi, ma la vittoria nella guerra è più importante», ha detto Neutra alla radio pubblica Kan. «Non abbiamo ricevuto alcun dettaglio sui negoziati. Ha affermato che possediamo asset che Hamas vuole davvero», le parole dopo il faccia a faccia.

Nel frattempo ieri il primo ministro israeliano ha approvato la partenza di due delegazioni dello Stato ebraico verso Doha e Il Cairo per negoziare nei prossimi giorni l’accordo sugli ostaggi. Netanyahu ha garantito al capo del Mossad, David Barnea, e a quello dello Shin Bet, Ron Bar, che avranno «spazio per operare» durante i negoziati nelle due capitali arabe. Ma il premier deve far fronte alle pesanti critiche interne.