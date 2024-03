Pace tra Harry e William? “Muore dalla voglia”. Ma servono le scuse

Alice Antico 27 marzo 2024 a

a

a

Tra Windsor e Montecito è ancora muro contro muro e nemmeno il brutto male che ha colpito prima Re Carlo III e poi Kate Middleton sembra riappacificare gli animi. Tra i fratelli William e Harry, infatti, di tornare a miti consigli non se ne parla per il momento. Da quando a febbraio Harry aveva fatto ritorno a casa per incontrare il padre, che aveva appena comunicato di essere malato di cancro, il fratello William aveva alzato le barricate con più forza di quanto non avesse fatto prima. Harry ha trascorso a Londra 24 ore e l’unico che gli ha riservato uno slot, brevissimo, in agenda è stato proprio il re. Dal principe del Galles nessuna disponibilità, nessuna volontà di parlargli e questo perché “Harry deve delle scuse alla sua famiglia”, hanno detto gli esperti.

Meghan scatenata negli affari: nuovo brand, cosa vuole vendere

Non bisogna dimenticare le interviste rilasciate alle tv americane e il documentario in compagnia di Meghan Markle che Harry ha consegnato a Netflix, tra le cose che il duca ha fatto nell’ultimo anno per esporsi contro la sua famiglia. Nonostante questo, lui stesso aveva dichiarato: “Amo la mia famiglia”, aggiungendo che “ogni malattia fa unire le famiglie”. Peccato che questo non funzioni a Windsor, dove i duchi di Sussex sono stati tenuti all’oscuro della battaglia di Kate contro il cancro, venendo a sapere la notizia direttamente dal video trasmesso dalla BBC alle 18 del 22 marzo.

Buckingham Palace annuncia: fissata la data del ritorno di re Carlo. E su Kate...

Eppure, secondo quanto affermato dall’esperto in materia Quinn, Harry morirebbe dalla voglia di fare la pace con il fratello e di riconquistarlo, ma sarebbe lui “ad aspettarsi delle scuse dai parenti”. William e famiglia dovrebbero quindi chiedere scusa a Harry e Meghan per quello che hanno fatto e detto ai Sussex, cioè per “aver marginalizzato e offeso Meghan, aver ironizzato sul colore della pelle dei bambini quando lei era incinta e così via”, ha detto Quinn. Colpe che sarebbero giudicate imperdonabili e che avrebbero acceso l’animosità di Harry, pronto a fare pace, ma solo a fronte di una richiesta di perdono. Come andrà a finire? Staremo a vedere.