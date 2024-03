Ponte di Baltimora, stop alle ricerche. Il capitano della nave "ha fatto il possibile"

27 marzo 2024 a

Ricerche sospese. Sono presumibilmente morti i sei operai dispersi a seguito dell’incidente che ieri ha causato il crollo del ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora. A renderlo noto è stata la Guardia Costiera americana annunciando la sospensione delle ricerche di sopravvissuti. I sei dispersi erano impegnati in lavori di riparazione. Tra loro figurano cittadini di origine guatemalteca e messicana. Mentre continuano le indagini sul tremendo indicidente, la Guardia Costiera degli Stati Uniti sta esaminando tredici container danneggiati - alcuni contenenti materiali potenzialmente pericolosi - che erano a bordo. Stando a un documento del governo degli Stati Uniti ottenuto dalla CNN, che cita anche un funzionario statunitense a conoscenza dei fatti, i container danneggiati, "alcuni con contenuti che riguardano i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e/o materiali pericolosi (HAZMAT)" vengono esaminati da una squadra d’élite della Guardia costiera, secondo una nota della Federal Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Ma perché la nave cargo Dali, di proprietà della Grace Ocean PTE e spezionata almeno 27 volte nei porti di tutto il mondo da quando è stata costruita nel 2015, ha perso il controllo schiantandosi contro il pilone del ponte? Il pilota ha fatto "tutto ciò che poteva fare" per rallentare la nave ed evitare che andasse alla deriva verso il ponte, ha dichiarato alla Cnn Clay Diamond, direttore esecutivo e consigliere generale dell’American Pilots Association. Diamond è stato in stretta comunicazione con l’Associazione dei piloti del Maryland su ciò che è accaduto sul cargo Dali nei momenti precedenti l’incidente. "Pochi minuti prima del ponte di comando, la nave ha subito un blackout totale, vale a dire che ha perso la potenza dei motori e l’energia elettrica, un blackout completo", ha dichiarato Diamond alla Cnn. A quel punto, secondo Diamond, il pilota ha fatto "tutto ciò che poteva fare" per rallentare la nave e impedire che andasse alla deriva verso destra, in direzione del ponte. Il pilota ha impartito rapidamente una serie di ordini, chiedendo un forte timone a babordo, il più a sinistra possibile, e di gettare l’ancora. Inoltre, Diamond ha detto che è stato il pilota a contattare l’ufficio di spedizione dei piloti per chiudere il traffico verso il ponte.

"Erano tutti passi appropriati, ma è successo così in fretta e con così poco tempo a disposizione... nessuna di queste manovre è stata sufficiente", ha detto Diamond il quale ha sottolineato che, mentre le luci della nave sono tornate ad accendersi - probabilmente a causa dell’attivazione di un generatore d’emergenza dopo il blackout iniziale - i motori della nave non si sono mai riaccesi.