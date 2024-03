Ponte di Baltimora, il nuovo video: cosa succede sulla nave prima dello schianto

26 marzo 2024

C'è un secondo video del crollo del ponte di Baltimora, girato da un'altra angolazione meno frontale rispetto a quello circolato poco dopo il dramamtico incidente. Si vede la nave porta container Dali che ha due blackout e sembra diventare ingovernabile proprio prima di attraversare il Francis Scott Key Bridge, poi lo schianto con il pilone che fa crollare tutto. Secondo il governatore del Maryland Wes Moore l'equipaggio della nave diretta in Sri Lanka aveva lanciato un Sos che potrebbe aver "salvato delle vite", poiché le autorità hanno subito bloccato il traffico evitando così che ci fosse un numero maggiore di auto sul ponte al momento dell'incidente. Il bilancio al momento riporta un morto e sei dispersi. Un'altra persona è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.



Il governatore ha spiegato che il ponte era a regola: "l’indagine preliminare punta verso l’incidente" e "non ci sono prove credibili di un attacco terroristico". Anche l’Fbi esclude ufficialmente la matrice terroristica. Riguardo al crollo, è stato "inevitabile" perché "al di là di quale sia lo schema statico del ponte", a causa dell’impatto tra un carico dinamico, in movimento, e un pilone "è venuto meno il sostegno dell’impalcato metallico", spiega ad Adnkronos Francesco Romeo, professore associato di Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza Università di Roma. "È stato certamente un errore umano", prosegue, definendo "incredibile che la portacontainer abbia intrapreso la rotta che l’ha poi portata a colpire la pila in maniera così chiara e a farla collassare immediatamente".