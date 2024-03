Kate Middleton, il cancro non fa cambiare idea su Harry e Meghan: “L'ultimo dei problemi”

25 marzo 2024 a

Il principe William e Kate Middleton hanno messo da parte il "problema Harry" dopo che è iniziata la battaglia della principessa del Galles contro il cancro e non hanno intenzione di riconciliarsi durante l'attesa visita del duca di Sussex, che sarà nel Regno Unito a maggio. Alcune fonti hanno svelato che Harry e Meghan Markle si sono messi in contatto con William e Kate "privatamente" venerdì sera, dopo il video in cui ha rivelato che sta ricevendo una chemioterapia "preventiva". Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata, di una videochiamata o di un qualche messaggio di sostegno, anche perché i due hanno appreso delle condizioni di Kate insieme al resto del mondo. Un esperto reale ha affermato che Kate ha scelto di non dire a Harry e Meghan del suo cancro perché "non ci si può fidare di loro".

E anche ora, dopo che tutto il mondo ha manifestato la propria vicinanza a Kate, non c’è pace per la famiglia reale e nessuna speranza di riavvicinamento tra i figli di Re Carlo III. Harry dovrebbe partecipare a una funzione a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. La visita in solitaria - probabilmente senza Meghan e i loro due figli piccoli Archie e Lilibet - potrebbe essere un'opportunità per ricostruire i rapporti con il fratello William. Ma fonti vicine a William e Kate hanno suggerito che, con la diagnosi di cancro di Kate e di Re Carlo, il "problema Harry" è l'ultima cosa a cui pensare. Una fonte reale ha dichiarato al Telegraph che William "ha sempre fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia", il che significa che si concentra sulla privacy di Kate e sulla protezione dei loro figli. E non c’è spazio per riconciliarsi con Harry.