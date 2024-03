Kate Middleton, l'annuncio choc in un video: "Sono cura per un tumore"

22 marzo 2024 a

Kate Middleton è tornata a parlare, mettendoci la faccia, e dando un annuncio choc il un video girato mercoledì e trasmesso ogg dalla Bbc: la principessa del Galles afferma di essere nelle prime fasi del trattamento dopo la diagnosi di un cancro, proprio come Re Carlo, suo suocero e padre del principe William. Nella dichiarazione video Catherine Middleton afferma che è stato un "enorme shock" dopo "un paio di mesi incredibilmente difficili". La principessa, 42 anni, non ha rivelato i dettagli della malattia e Kensington Palace, riporta la Bbc, spiega di essere "fiducioso che si riprenderà completamente".

Seduta su una panchina e circondata da verde e fiori, vestita con un maglione chiaro a righe, Kate ha spiegato che quando è stata operata all'addome a gennaio, non sapeva di avere un tumore. "Gli esami effettuati dopo l'operazione hanno accertato che era presente un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento", ha detto la principessa.

#KateMiddleton malata di cancro, ha iniziato la chemioterapia. Il suo videomessaggio. pic.twitter.com/TYdQdeBVGV — Tg1 (@Tg1Rai) March 22, 2024

La principessa ha poi lanciato un messaggio per tutti coloro che versano nella stessa condizione: "Per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli". E ha spiegato il motivo della privacy estrema di questi mesi che aveva alimentato dubbi e speculazioni. "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia", ha detto Middleton che ha aggiunto: "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene". La principessa del Galles, infine, ha chiesto per la sua famiglia “un po’ di tempo, spazio e privacy”.