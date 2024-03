Ucraina, la minaccia di Peskov alla Nato: "Conseguenze irreparabili"

21 marzo 2024 a

a

a

Le conseguenze dell’invio di truppe straniere in Ucraina potrebbero essere «irreparabili». Così ha messo in guardia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, tornando sull’eventualità di invio di militari francesi in Ucraina. «Abbiamo ancora bisogno di informazioni precise. Finora, per quanto ho capito, non c’è nulla di preciso al riguardo. In ogni caso, abbiamo già detto più di una volta che l’invio di contingenti militari stranieri in Ucraina comporterebbe conseguenze molto negative, conseguenze addirittura irreparabili», ha affermato il portavoce del Cremlino.

"No al sostegno all'Ucraina". La risoluzione flop del M5S, pure il Pd gli volta le spalle

Intanto la proposta presentata dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Josep Borrell di usare i beni congelati alla Russia per sostenere l’Ucraina nell’affrontare la guerra «porterà alla distruzione delle basi giuridiche del diritto europeo e del diritto internazionale». Lo ha dichiarato ancora il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una conferenza stampa.