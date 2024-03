Gaza, ucciso da Israele il numero 4 di Hamas. Trema pure un altro leader

11 marzo 2024 a

Altro duro colpo ai terroristi palestinesi nella guerra a Gaza. Israele ha infatti ucciso il «numero quattro» di Hamas. L’annuncio è stato dato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, riferendosi con molta probabilità al vice leader politico del gruppo terroristico Saleh al-Arouri, promettendo inoltre che l’esercito raggiungerà presto gli altri comandanti principali dell’organizzazione che controlla la Striscia e che ha scatenato il conflitto con l’assalto brutale dello scorso 7 ottobre.

Forte esplosione vicino a un cargo, raid di Usa e Regno Unito in risposta

Le parole del numero uno di Tel Aviv arrivano mentre Israele sta indagando pure sulla sorte del numero tre di Hamas, Marwan Issa, vice capo dell’ala militare del gruppo terroristico, che secondo quanto riferito è stato preso di mira in un attacco aereo ieri mattina. «Siamo sulla strada verso la vittoria totale. Abbiamo già eliminato il numero quattro di Hamas. Tre, due e uno sono in arrivo», ha detto fiero Netanyahu, che ha poi avvertito il nemico: «Sono tutti morti, li raggiungeremo tutti». Al-Arouri è stato ucciso in un attacco aereo su Beirut all’inizio di gennaio, sebbene Israele non si sia mai assunto ufficialmente la responsabilità dell’attacco.