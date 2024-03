Usa, il libro choc su Trump: “Hitler ha fatto anche delle cose buone”

11 marzo 2024 a

Donald Trump continua a far discutere. L’ex presidente Usa, in corso contro Joe Biden per tornare alla Casa Bianca, avrebbe infatti espresso in conversazioni private con i suoi consiglieri alcuni apprezzamenti politici per Adolf Hitler. Le rivelazioni arrivano da Jim Sciutto, giornalista della Cnn, che ha lanciato la notizia nel suo nuovo libro, The Return of Great Powers. La gola profonda che ha parlato con l’autore è John Kelly, capo di gabinetto di Trump tra il 2017 e il 2019. “Mi disse ‘Beh, ma Hitler ha fatto diverse cose buone’. ‘Cosa?’, gli rispondo io. ‘Beh, ha ricostruito l’economia’. Cosa fece però dopo aver ricostruito l’economia? La rivoltò contro il suo stesso popolo e contro il mondo”, il racconto del generale, che provò una vana replica al presidente: “Signore, non può mai dire qualcosa del genere di quel tizio. Niente”.

Ad allarmare Kelly era in particolare l’ammirazione di Trump per il dittatore nazista, che andrebbe ben oltre il riconoscimento di successi economici. “Mi chiese conto – riferisce ancora Kelly - delle questioni di lealtà e di come i generali poterono complottare per assassinarlo più volte, senza che lui lo sapesse. Credeva che noi generali gli saremmo stati leali, che avremmo fatto qualsiasi cosa ci avrebbe mai chiesto. È sconvolgente pensare alla facilità con cui perdeva di vista l’Olocausto o i 400mila soldati americani uccisi nel teatro europeo. Ma come detto è soprattutto la questione dell’uomo forte”. E il generale Kelly non è l’unico ad inguaiare Trump con pesanti retroscena sulla sua amministrazione a Washington.