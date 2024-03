Al Quaeda, il leader dello Yemen "ha perso la sua anima". Ignote le cause

11 marzo 2024 a

a

a

Il ramo di Al-Qaeda nello Yemen ha annunciato la morte del suo leader, Khalid Batarfi, senza rivelarne le cause. Secondo SITE, Al-Qaeda nella Penisola Arabica (Aqpa) ha trasmesso le immagini del funerale del suo leader, il cui corpo era avvolto in una bandiera con il nome dell’organizzazione jihadista. «Dio ha preso la sua anima mentre cercava pazientemente la sua ricompensa e (...) guidava la jihad», ha detto un combattente di Aqpa nel video di quasi 15 minuti trasmesso da SITE.

Guerra vera tra Houthi e Usa. "Attacco con 37 droni", come va a finire l'assalto

Al-Qaeda nella Penisola Arabica, nata nel 2009 dalla fusione delle fazioni yemenita e saudita di Al-Qaeda, è considerata da Washington la branca più pericolosa della rete estremista sunnita. L’organizzazione ha annunciato nel febbraio 2020 di aver nominato Khalid Batarfi, di circa 40 anni, come suo nuovo leader, dopo la morte del suo predecessore Qassim al-Rimi, ucciso da un attacco statunitense nello Yemen. Batarfi è considerato un terrorista internazionale dagli Stati Uniti dal 2018.

"Se fermassero un altro attacco...": Italia bersaglio degli Houthi? Che succede

Secondo SITE, Aqpa ha nominato Saad bin Atef al-Awlaki come suo nuovo leader. Quest’uomo è apparso per l’ultima volta nel febbraio 2023 in un video in cui invitava i tribali sunniti a unirsi all’organizzazione. L’Aqpa è cresciuta nel caos causato dalla guerra civile che ha devastato lo Yemen dal 2014, tra il governo yemenita sostenuto dai sauditi e i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. I suoi attacchi in Yemen hanno preso di mira sia i ribelli che le forze governative.