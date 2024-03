Houston, Boeing 737 Max finisce sull'erba: "Forti piogge". Passeggeri illesi

08 marzo 2024 a

Ancora guai per il Boeing 737 Max, uscito fuori pista all’aeroporto di Houston. Secondo quanto riferito dalla Federal aviation administration (Faa), un aereo con 160 passeggeri a bordo e sei membri di equipaggio proveniente da Memphis è finito sull’erba dopo essere uscito dalla pista mentre sull’aeroporto George Bush imperversavano forti piogge. Nessuna conseguenza per i passeggeri, che hanno lasciato il Boeing e sono stati trasferiti in bus al terminal. Non è il primo incidente che coinvolge un Boeing 737 Max: nei giorni scorsi erano stati segnalati problemi al sistema del timone e a gennaio si era staccato un portellone poco dopo il decollo da Portland.

Gli investigatori statunitensi stanno ancora indagando su un altro incidente che ha coinvolto l’aereo di linea Boeing 737 Max: un caso in cui il sistema del timone dell’aereo ha funzionato male mentre i piloti stavano atterrando. Ma va anche ricordato che, all’inizio di quest’anno, un pannello che copriva una porta inutilizzata su un 737 Max 9 si è aperto durante il volo, apparentemente perché non era stato fissato correttamente durante l’assemblaggio finale. “Mancavano i quattro bulloni che avrebbero dovuto chiuderlo": è quanto è stato accertato nel rapporto del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti che indaga sull’incidente che ha costretto l’aereo a effettuare un atterraggio di emergenza.