Repubblicani, il progetto di Trump: "Gli elettori di Haley si uniscano a me"

«Nikki Haley è stata sconfitta in modo record, nonostante il fatto che i democratici per ragioni sconosciute siano autorizzati a votare nel Vermont e in varie altre primarie repubblicane. Gran parte dei suoi soldi provenivano dai democratici della sinistra radicale, così come molti dei suoi elettori, quasi il 50%, secondo i sondaggi». Lo ha scritto Donald Trump sulla piattaforma Truth pochi minuti dopo l’annuncio di Nikky Haley che ha sospeso la sua campagna per la nomination repubblicana alla Casa Bianca.

«A questo punto spero che rimanga in "gara" e combatta fino alla fine! Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici e il Grande Partito Repubblicano per avermi aiutato a produrre di gran lunga il Super Tuesday di maggior successo della storia e vorrei, inoltre, invitare tutti i sostenitori di Haley a unirsi al più grande movimento della storia della nostra Nazione», ha aggiunto Trump.