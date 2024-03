“Re Carlo ha il tumore al pancreas”. L'ultima soffiata e la voce sul funerale

Francesco Fredella 05 marzo 2024 a

Strano, ma vero: Re Carlo starebbe organizzando il suo funerale. La notizia, battuta a più riprese dai tabloid di mezzo mondo, diventa subito virale. Ma andiamo per gradi. Qualche settimana fa, Re Carlo è stato operato alla prostata (si tratta di un tumore). Un ricovero che ha tenuto tutti con il fiato sospeso anche perché, negli stessi giorni, è stata ricoverata Kate (pare per problemi all'addome). Non sono mancate notizie ufficiali sulle condizioni di salute del sovrano attraverso un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Il settimanale Oggi parla delle condizioni del sovrano e dice: “Carlo d’Inghilterra ha il cancro al pancreas, gli hanno dato sei mesi di vita”. Una notizia molto forte, che al momento non sarebbe stata confermata dalla famiglia reale e che arriva, esattamente, dopo un mese dal comunicato di Buckingham Palace sul tumore alla prostata di Carlo.

C'è dell'altro: alcuni siti inglesi raccontano che la famiglia sarebbe al corrente delle condizioni di Carlo e che il figlio William si starebbe preparando a prendere il posto del padre. Nel caso in cui morisse il Re, come avvenuto per Elisabetta II, c'è un nome in codice per tutta l'operazione: Menai Bridge. Auguriamo, ovviamente, lunga vita al sovrano inglese.