Regina Camilla, l'annuncio a sorpresa: "Si fermerà per un po'". Che succede

A Corte piove sul bagnato. Prima l'intervento addominale di Kate Middleton, poi la diagnosi di cancro di re Carlo III. I pochi Windsor rimasti operativi al momento hanno bisogno di un supporto e gira voce che il piano sia quello di coinvolgere nella gestione degli impegni anche figure reali minori. L'inizio burrascoso dell'anno 2024 avrebbe indotto la royal family a rivalutare l'idea di una monarchia più snella. Sembra che il principe Harry voglia stare vicino al padre, ma che comunque non sia intenzionato a trasferirsi a Londra. Si parla però anche della regina Camilla, che sente il bisogno di prendersi un momento di stop.

Nel weekend, l’ultima a dare forfait per una decina di giorni è stata la regina Camilla. Il suo ufficio ha annunciato che la sovrana, che da quando il marito ha iniziato a combattere con la malattia ha dovuto raddoppiare lo sforzo e sostenere la Corona, dovrà fermarsi almeno per un po' di tempo. Camilla resterà lontana dai riflettori fino all’11 marzo. Fonti di palazzo hanno confessato al Times che "ha trovato risorse che neppure immaginava". E ancora: "È robusta, positiva e determinata e il re è contento che lo show continui grazie a Camilla e alla famiglia". Questo, però, non esclude il fatto che la regina non voglia tirare troppo la corda.