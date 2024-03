Harry e Meghan tornano in gioco: "Trasferimento a Londra", terremoto nella Corona

05 marzo 2024 a

a

a

È finita la fuga americana del principe Harry? Il duca di Sussex e marito di Meghan Markle vorrebbe tornare a casa. L'indiscrezione è clamorosa. Complice la malattia di Re Carlo III, che si sta curando per un tumore, il figlio minore starebbe pensando di varcare di nuovo l'oceano, scrive Libero che riporta le rivelazioni di una "massima autorità" tra le fonti reali, ossia l’ex maggiordomo Grant Harold. Ci sarebbe anche il benestare di Meghan a trasferirsi dalla villa di Montecito, in California, ai palazzi della monarchia britannica in via definitiva.

"Inseguiti per due ore": Harry e Meghan, scatta la "sicurezza extra"

È un momento decisamente negativo per la Corona britannica. La malattia del sovrano, le difficoltà della Regina Camilla che ha avuto bisogno di un periodo di riposo. Senza contare il tragico suicidio di Thomas Kingston, cugino acquisito del re, appena una settimana fa. Quanto a Kate Middleton, principessa del Galles e moglie di William, sembra che possa uscire dal tunnel in cui sembra finita. "A riposo dopo un’imperscrutabile malattia (forse riprenderà gli impegni dopo Pasqua)"; si legge nell'articolo.

"Il più possibile": la promessa di Harry a re Carlo dopo l'annuncio del cancro

Tuttavia, nel protocollo monarchico tutto procede come sempre. L’Australia si sta preparando ad una possibile visita di re Carlo e la regina Camilla nella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo l’annuncio che il sovrano è malato di cancro. Il premier australiano Anthony Albanese ha ora confermato che i preparativi per l’arrivo del re sono iniziati. Anche se non vi è ancora una conferma definitiva e le date non sono state fissate. Forse un modo per rassicurare il pubblico, di fronte alle incertezze provocate dalla malattia del re di cui Buckingham Palace non ha fornito chiare informazioni.