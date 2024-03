Mar Nero, "pattugliatore russo affondato": dopo i colpi, Kiev rivendica

05 marzo 2024 a

Un nuovo colpo dell'esercito ucraino ai danni della flotta russa. La corvetta russa Sergej Kotov è stata affondata al largo dello Stretto di Kerch, fra la penisola di Crimea e la Russia continentale, in seguito a un attacco condotto con dei droni. A riportarlo è stato il canale Telegram "Crimean Win". "Secondo nostre fonti, il pattugliatore Sergej Kotov è stato affondato in mare. L’informazione deve essere confermata", si è letto nel messaggio fatto circolare in un primo momento. Fonti di stampa ucraine hanno riferito che, secondo alcuni testimoni oculari, nell’area sono state udite cinque potenti esplosioni intorno alla mezzanotte. La nave era già finita nel mirino di due droni ucraini lo scorso settembre. La Sergej Kotov è il mezzo di più recente produzione del modello Vasilij Bikov, dei pattugliatori in grado di trasportare missili antinave Kh-35 e da crociera Kalibr. È stata varata nel gennaio 2021 e consegnata al ministero della Difesa russo un anno e mezzo dopo. Ora è arrivata la risposta.

Un’altra nave russa è stata colpita dagli ucraini nel Mar Nero. In una nota, l’intelligence di Kiev ha reso noto che nella notte "l’unità speciale dei servizi del ministero della Difesa ’Gruppo 13’ ha attaccato il pattugliatore russo Sergei Kotov...In conseguenza dell’attacco condotto con droni navali Magura V5, la nave ha subito danni a poppa, a destra e a sinistra... Il costo della nave affondata è di circa 65 milioni di dollari". Il Mar Nero è, dallo scoppio del conflitto che sta mettendo a ferro e fuoco il cuore dell'Europa, un'area di interesse. L’attacco al pattugliatore russo rivendicato da poco dall'Ucraina è avvenuto a circa due settimane di distanza da un altro assalto programmato dall’intelligence ucraina contro la flotta di Mosca. Lo scorso 14 febbraio, infatti, Kiev ha distrutto una nave russa che si trovava al largo delle coste della Crimea. La Caesar Kunikov è stata attaccata con alcuni droni nei pressi della città di Alupka, a est di Sebastopoli. Nell'attacco è stato danneggiato il fianco sinistro dell’imbarcazione, che ha iniziato presto a caricare acqua e ad affondare.