Mar Rosso, fuoco angloamericano sugli Houthi: "Attacco aereo in Yemen"

Nuovi raid angloamericani contro i miliziani Houthi in Yemen. Un attacco aereo ha preso di mira oggi la città di Hodeidah, nell’ovest dello Yemen. I media affiliati al gruppo Ansar Allah che fa capo ai miliziani sostenuti dall'Ira hanno affermato che un raid Usa-Gb ha preso di mira l’area di Al-Jabanah. Nelle ultime settimane, Hodeidah è stata oggetto di numerosi raid americani e britannici, nel tentativo di limitare le capacità degli Houthi. Hodeidah è uno dei governatorati yemeniti più importanti in quanto contiene 3 porti e campi vitali, oltre ad avere una lunga fascia costiera sul Mar Rosso.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, inoltre, ha annunciato che le sue forze hanno preso di mira sei missili da crociera antinave appartenenti al gruppo Houthi: erano pronti per essere lanciati verso il Mar Rosso. In un comunicato diffuso oggi, sulla piattaforma X, ha inoltre aggiunto che ieri sera, per legittima difesa, le sue forze hanno abbattuto un drone sopra il Mar Rosso meridionale.

Due settimane fa gli yemeniti avevano denunciato l'attacco con un missile da crociera antinave in un’area dello Yemen controllata dagli Houthi. “Le forze statunitensi continueranno a intraprendere azioni che tutelino la libertà di navigazione e rendano le acque internazionali più sicure per la Marina Usa e le navi mercantili”, aveva reso noto il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom). Da novembre 2023, dopo gli attacchi di Hamas che hanno fatto scattare la dura reazione di Israele, gli Houthi hanno ripetutamente preso di mira le navi nel Mar Rosso come rappresaglia dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, minacciando la navigazione su una rotta cruciale per il commercio globale.