Mar Rosso, missili tedeschi sul drone americano: "Sfiorata la catastrofe"

Alta tensione nel Mar Rosso dove continuano gli attacchi ai mercantili occidentali da parte degli Houthi, i ribelli yemeniti che appoggiano Hamas nel conflitto in Israele, Lunedì scorso una nave della Marina tedesca, la Hessen, ha abbattuto due droni nell’ambito della missione - di cui fanno parte anche Francia e Italia - lanciata dalla Ue per difendere il traffico marittimo dagli attacchi lanciati dallo Yemen. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Berlino, precisando che i droni sono stati identificati in zone diverse dal sistema radar della fregata. "Questo probabilmente è lo schieramento più pericoloso della Marina tedesca da molti, molti anni", ha commentato un portavoce del governo tedesco.

Tuttavia dalle dichiarazioni di Berlino emergono anche le difficoltà nell'operare in un contesto simile. Lunedì infatti la Hessen ha quasi abbattuto un drone americano per via di un coordinamento insufficiente tra le varie missioni militari nel Mar Rosso e nello Yemen. Lo riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, spiegando che l’equipaggio della fregata ha sparato accidentalmente contro un drone Reaper americano. Il drone non è stato abbattuto solo a causa di un difetto tecnico di due missili antiaerei tedeschi che si sono successivamente schiantati in mare. Dopo aver individuato il drone sul radar, l’equipaggio della Hessen si è rivolto ai colleghi della marina americana. Tuttavia, anche loro non erano a conoscenza della missione del drone Reaper, che presumibilmente viaggiava nella regione nell’ambito di una missione antiterrorismo americana. Dopo essersi consultato con la missione ’Prosperity Guardian’, il comandante della ’Hessen’ ha dato l’ordine di sparare contro il drone sconosciuto che volava verso la fregata tedesca. Dopo aver lanciato due missili antiaerei, però, si è verificato un difetto tecnico e i due razzi sono precipitati in mare. Solo in seguito è emerso che l’obiettivo era un drone statunitense.

Il ministero della Difesa tedesco ha confermato che la Hessen ha aperto il fuoco incosapevolmente contro un drone di un Paese alleato, senza fornire dettagli sull’origine del velivolo. Funzionari militari, riferisce Der Spiegel, hanno affermato che l’incidente dimostra la necessità di migliorare il coordinamento tra le varie missioni amichevoli che operano nella regione circostante lo Yemen. L’eventuale abbattimento del drone Reaper, che può anche essere equipaggiato con missili guidati Hellfire, "sarebbe stata una catastrofe", secondo diversi ufficiali militari informati dell’incidente.