Biden, "il segreto del matrimonio?": la risposta che imbarazza la moglie

27 febbraio 2024 a

a

a

Negli Stati Uniti stanno facendo discutere alcune dichiarazioni passate che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe rilasciato in compagnia di pochi. "Il segreto per cui il mio matrimonio con Jill dura felicemente da quarantasette anni?", avrebbe chiesto in maniera retorica, per poi togliere il freno e rispondere: "Un buon sesso". L'uscita del marito non sarebbe stata ben digerita da Jill, che, oltre alle tensioni con gli sfidanti politici, sarebbe stato anche costretto a fare i conti con la reazione della sua consorte. Le parole dell'attuale inquilino della Casa Bianca sono sembrate a molti un goffo tentativo di sembrare giovane e di ottenere, quindi, maggior consenso. È comprensibile sentire il bisogno di mostrarsi in gamba e tenere testa a Donald Trump, che molto probabilmente sarà il suo sfidante, ma l'opinione pubblica ritiene anche che parlare della propria intimità da ottantenne è una caduta di stile.

Nuovo lapsus di Biden: come chiama la moglie di Navalny

La confessione che Biden avrebbe rivolto al suo entourage è apparsa in un libro scritto dalla giornalista del New York Times, nonché corrispondente dalla Casa Bianca, Katie Rogers, dal titolo American Woman - The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden. Lo stesso volume conterrebbe l'indiscrezione sulla reazione della moglie del presidente degli Stati Uniti. Ma non è tutto. Perché dal libro emerge anche che questa non è la prima volta che Biden si conceda osservazioni poco eleganti. Pare infatti che, già nel 2004, l'attuale inquilino della Casa Bianca commentò il suo passo indietro rispetto alla corsa elettorale, affermando che avrebbe fatto meglio "a stare a casa a fare l’amore con mia moglie mentre i miei figli dormono".