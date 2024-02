Navalny, funerale "in segreto". La madre confessa: "Se non acconsento..."

22 febbraio 2024 a

È ancora giallo sulla morte di Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin che ha cessato di vivere quasi una settimana fa nella colonia penale della regione artica dove era detenuto. Secondo il Times, i lividi trovati sul corpo del leader dell’opposizione sono coerenti con il "pugno unico" al cuore, una tecnica che una volta veniva insegnata agli agenti delle forze speciali del Kgb. Ma come sta evolvendo la vicenda? "Alla madre di Alexei è stato mostrato il corpo del figlio, ma non le è stato restituito". Questo è quanto fa sapere sui social la portavoce del dissidente Navalny, Kira Yarmish. "Al contrario, viene ricattata. Su ordine del Cremlino, gli investigatori pongono condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei. Vogliono farlo di nascosto, senza permetterle di dirgli addio", denuncia Yarmish, che pubblica un video della madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, che racconta l’accaduto.

"Pugno unico", cos'è la tecnica dell'era Kgb che ha ucciso Navalny

"Il referto medico sulla morte di Alexei Navalny mostrato alla madre afferma che le cause del decesso sono naturali". Lo riferisce su X la portavoce dell’oppositore russo morto venerdì scorso, Kyra Yarmish. E sulla volontà delle autorità russe di seppellire in segreto il dissidente, interviene direttamente la madre. La donna sostiene che la stanno "ricattando" e che stanno "indicando le condizioni su dove, quando e come dovrebbe essere seppellito". "Guardandomi negli occhi, hanno detto che se non acconsento a un funerale segreto, faranno qualcosa con il corpo di mio figlio", aggiunge la madre di Navalny in un video pubblicato su X. "Gli investigatori hanno detto che la causa della morte è nota e che hanno tutti i documenti medici e legali", conclude.