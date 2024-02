Sinwar, dopo le voci di fuga in Egitto quelle sulla salute: "Polmonite"

21 febbraio 2024 a

a

a

Non si hanno notizie certe di Yahya Sinwar. Il capo di Hamas a Gaza potrebbe aver lasciato la Striscia ed essere fuggito in Egitto. Questa è l'ultima ricostruzione proposta dalla stampa e in rete. Oggi, però, si aggiunge un'informazione non di poco conto. Il leader dell'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, potrebbe essere affetto da un caso di polmonite con complicazioni. A sostenerlo sono fonti di un Paese arabo citate dal canale israeliano N12, rilanciato a sua volta da altri media tra cui il Jerusalem Post.

"Non c'è fiducia, manca un leader": Hamas cerca un sostituto di Sinwar

Secondo quanto riportato, la fonte ha affermato di aver ricevuto queste informazioni da alti funzionari di Hamas. N12 ha spiegato che il Paese arabo era in contatto con i miliziani palestinesi per chiedere possibili evoluzioni verso un cessate il fuoco. Successivamente Hamas ha risposto che la sua situazione era grave; mancavano di munizioni e che le sue strutture militari stavano perdendo saldezza. Come premesso, le voci sulle condizioni di salute del leader di Hamas arrivano dopo che ieri sono state lanciate indiscrezioni secondo cui Sinwar fosse fuggito dalla Striscia di Gaza in Egitto. Poi, i media hanno riferito che il capo dei miliziani ha ripreso le comunicazioni con la leadership di Hamas all'estero.

Sinwar ha lasciato Gaza? La soffiata saudita scatena il caos

Tutto ciò che emerge dai leader di Hamas all’estero viene concordato con il capo militare del movimento palestinese nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. Lo ha dichiarato Hosam Badran, membro dell’ufficio politico di Hamas, al quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Arabiya", dopo che ieri, martedì, una delegazione del gruppo islamista guidata dal leader in esilio Ismail Haniyeh è giunta al Cairo per negoziati. Un altro leader di Hamas, Osama Hamadan, ha confermato durante una conferenza stampa a Beirut, in Libano, che "Hamas non cederà (...) per porre fine alla guerra contro la Striscia di Gaza". Secondo Hamadan, la posizione di Haniyeh rispetto ai negoziati sarà annunciata oggi, mercoledì.