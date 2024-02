Putin imbarazza la studentessa italiana: "Non ti sei innamorata di nessuno?"

20 febbraio 2024 a

Una domanda di una studentessa italiana in Russia dà la sponda l presidente russo, Vladimir Putin, di parlare del nostro Paese. "L’Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come ero accolto lì, mi sono sempre sentito a casa", le parole del capo del Cremlino riportate dall’agenzia Ria Novost. Nel corso dell'evento "Idee forti per tempi nuovi" Putin ha risposto, tra le altre, alla domanda di una cittadina italiana che studia alla università Mgimo di Mosca, Irene Chechini, originaria di Milano. "È un bel posto", dice riguardo il capoluogo lombardo, "una regione industrializzata dell’Italia. Ebbene, l’Italia ci è sempre stata vicina... Ricordo come sono arrivato in Italia, come la gente mi ha accolto lì. In alcuni posti mi sono sentito completamente a casa", ha ricordato Putin durante una sessione plenaria del forum.

La studentessa italiana aveva parlato del suo amore per la Russia, con Putin che ha commentato: "Hai detto che ti sei innamorata della Russia. E basta, non ti sei innamorata di nessun altro? È strano, una ragazza così bella, non ti sei ancora innamorata di nessuno", ha scherzato Putin con la ragazza italiana. Nel corso del forum il presidente ha anche affermato che la "Russia ha molti alleati anche nei Paesi ostili", dove "esiste una rete di sicurezza per questi valori tradizionali, che si è rivelata piuttosto ampia, affidabile e anche lì abbiamo molti alleati".