Navalny, "indagini estese": così il corpo resta segreto. Marina Litvinenko: Putin lo ha fatto di nuovo

19 febbraio 2024 a

a

a

Gli inquirenti russi che indagano sulla morte in carcere dell’oppositore Alexei Navalny hanno annunciato a sua madre che «estenderanno» l’inchiesta. «Il Comitato investigativo ha detto alla madre e agli avvocati che l’indagine sulla morte di Navalny è stata prolungata e non è noto per quanto tempo durerà», ha fatto sapere la portavoce del politico, Kira Yarmysh. «La causa della morte è ancora ’indeterminata'» ha aggiunto, «mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno». Fino a che le indagini non saranno concluse, il corpo dell’oppositore non dovrebbe essere restituito alla famiglia.

Giannini punta il dito contro Putin: Navalny "caduto dalle scale", il paragone

Marina Litvinenko, moglie dell’ex agente russo dell’Fsb Alexander Litvinenko, morto avvelenato nel 2006 dopo aver bevuto del tè con polonio-210 radioattivo, ha concesso una intervista a Sky New in cui si è detta «scioccata» per la morte di Navalny. Il presidente russo Vladimir «Putin è un mostro e ha ucciso ancora», ha detto affermando di non avere dubbi» che dietro ci sia Putin, che «ha ucciso il politico più importante».

Il copro di Navalny in un ospedale con i lividi. La moglie attesa a Bruxelles

Da Londra, Marina Litvinenko ha affermato che «è mio dovere ricordare alle persone che anche la loro vita potrebbe essere in pericolo se restano in silenzio e non dicono nulla contro il regime di Putin». E ha aggiunto che «dobbiamo sostenere queste persone in Russia. Dobbiamo pensare agli altri prigionieri politici in Russia. Dobbiamo fare di tutto per salvare la vita di queste persone, altrimenti il ​​regime di Putin raggiungerà il suo risultato». Suo marito aveva accusato Putin di corruzione e di una serie di attentati che contribuirono allo scoppio della seconda guerra cecena nel 1999.