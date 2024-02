Medio Oriente, Putin organizza vertice con Hamas e Jihad: "Qual è il nostro piano"

16 febbraio 2024 a

a

a

Un incontro tra le fazioni palestinesi si terrà dal 29 febbraio a Mosca. L'ha annunciato all’agenzia Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i Paesi africani, il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, precisando che la Federazione Russa ha invitato all’incontro i rappresentanti di un massimo di 14 organizzazioni, tra cui Hamas e la Jihad islamica. Quest’ultima, per voce del suo rappresentante in Libano, Muhammad al-Haj Musa, ha già confermato che invierà una delegazione.

"Non è il momento". Così Netanyahu gela il Medio Oriente

Il movimento della Jihad islamica ha ricevuto un invito per un incontro inter-palestinese a Mosca alla fine di febbraio e intende inviare una delegazione, ha detto a Ria Novosti il rappresentante ufficiale del gruppo in Libano, Muhammad al-Haj Musa. «Il movimento ha ricevuto un invito ufficiale a visitare Mosca alla fine di febbraio, invieremo una delegazione ufficiale all’incontro», ha detto Musa. Il rappresentante ha osservato che il movimento ha partecipato regolarmente agli incontri inter-palestinesi dal 2005 ma i risultati dei precedenti colloqui sono stati deludenti e le raccomandazioni che ne sono derivate non sono mai state attuate.