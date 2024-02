Grecia, uomo apre il fuoco. Prima elimina 3 persone e poi si toglie la vita

12 febbraio 2024 a

È di quattro morti, compreso l'assalitore, il bilancio di una sparatoria svoltasi negli uffici di un compagnia di navigazione a Glyfada, in Grecia. Lo riporta la tv greca Ert. Secondo la ricostruzione della polizia, il responsabile sarebbe un ex dipendente che era stato licenziato. L'uomo, un cittadino egiziano di 70 anni, è entrato negli uffici affermando di trovarsi lì "per risolvere un problema, per chiarire". Ha quindi aperto il fuoco con un fucile da caccia uccidendo tre persone, prima di suicidarsi in un seminterrato della struttura. Due donne sono riuscite a salvarsi nascondendosi nella toilette. Non hanno riportato ferite e sono state liberate dalla polizia.