Re Carlo, dopo la diagnosi di tumore ecco la speranza da Sunak: “Preso in tempo”

“Per fortuna è stato preso in tempo e scoperto presto”. È questa la prima reazione del primo ministro britannico, Rishi Sunak, in merito al cancro che è stato diagnosticato a re Carlo. Il premier ha ribadito “lo choc e la tristezza” provati nell’apprendere la notizia. In un’intervista a Bbc Radio 5 Live, Sunak ha sottolineato che i pensieri della Nazione vanno al re e alla Royal Family, auspicando una “completa guarigione” del monarca. “Tutti speriamo che il re ottenga le cure di cui ha bisogno e si riprenda completamente. Questo è ciò per cui tutti speriamo e preghiamo, e ovviamente sono in contatto regolare con lui e continuerò a comunicare con lui normalmente”, le dichiarazioni dell’inquilino di Downing Street, che ha poi confermato che i consueti incontri settimanali andranno avanti. Negli scorsi giorni il figlio di Elisabetta aveva subito un intervento alla prostata e soltanto nelle ultime ore, con un comunicato ufficiale di ieri pomeriggio, è stata data notizia della diagnosi di tumore. Senza che venisse però specificato il punto del corpo in cui sono necessarie le cure.