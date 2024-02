Usa, Biden ne combina un'altra: confonde Macron con Mitterand. L'ultima gaffe clamorosa

06 febbraio 2024 a

a

a

Nuova gaffe di Joe Biden che confonde Emmanuel Macron con Francois Mitterand, l’ex presidente francese morto nel 1996. Il lapsus, destinato ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni e le polemiche per l’età troppo avanzata del presidente ottantunenne è avvenuto durante un comizio che il presidente ha tenuto domenica scorsa a Las Vegas, ma viene evidenziato soltanto ora dai media Usa. Nel comizio Biden ha raccontato che, al suo primo vertice del G7 dopo la sua elezione nel 2020, comunicò ai leader che l’America era tornata, «America is back», dopo gli anni di difficili tensioni con Donald Trump. «E Mitterand della Germania, voglio dire della Francia, mi guarda e dice ‘dimmi, cosa, perché, per quanto tempo siete tornati’», ha poi aggiunto confondendo i nomi dei due presidenti francesi, e sbagliando, poi correggendosi, tra Francia e Germania.

“L'ipotesi più coerente”. Parla l'esperto, dov'è il tumore di Re Carlo

Un errore, ma poi prosegue, ed effettivamente non si capisce se si riferisca ancora a Macron confuso con Mitterand o al cancelliere tedesco: «Io l’ho guardato e il cancelliere della Germania ha detto ‘cosa direbbe, signor Presidente, se dovesse leggere sul London Times che migliaia di persone assaltano la Camera dei Comuni, abbattono le porte, 2 poliziotti sono uccisi per impedire l’elezione del primo ministro, cosa direbbe?’». Bisogna ricordare che quel G7, che si svolse nel Regno Unito, fu l’ultimo a cui partecipò la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nuova missione di Blinken, Netanyahu: non accettiamo le richieste di Hamas

Il lapsus di Biden arriva dopo che nelle scorse settimane Trump, il suo più probabile avversario a novembre, ha confuso in un discorso l’ex Speaker della Camera, Nancy Pelosi, con Nikki Haley, l’ex ambasciatrice all’Onu rimasta l’unica sua avversaria nelle primarie. La 52enne repubblicana ha fatto della questione dell’età avanzata dei due principali candidati uno dei suoi cavalli di battaglia e nei giorni ha lanciato uno spot, intitolato «cosa dicono i due vecchi brontoloni» («old grumpy men»), in cui ha montato tutti i momenti imbarazzanti e le gaffe dei due anziani politici degli Usa.