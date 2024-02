Bbc, i post antisemiti costano caro alla dipendente. Parole choc contro Israele

05 febbraio 2024 a

La Bbc ha licenziato un dipendente senior che aveva condiviso pubblicamente una serie di post antisemiti su Facebook. «La persona in questione non è più un impiegato della Bbc», ha detto al Telegraph un portavoce dell’emittente. Dawn Queva, presente su Facebook con il nome di Dawn Las Quevas-Allen, era una coordinatrice senior della programmazione presso Bbc Three. Queva promuoveva da diversi anni su Facebook teorie del complotto antisemita e negazione dell’Olocausto. Già nel 2014 si riferiva a Israele come «Israhell» (una crasi tra le parole Israele ed inferno), agli ebrei ashkenaziti come «AshkeNAZI» (a richiamare il regime nazista) e all’Olocausto come al «presunto olocausto del falso ebreo in Europa». Nello stesso post del 2014, Queva aveva tradotto l’abbreviazione Bbc con «Bigoted Broadcasting Cretins». Inoltre il 25 gennaio, la dipendente della Bbc ha attaccato «i parassiti nazisti dell'apartheid che non hanno alcun diritto, connessione storica o legame di sangue con la terra di Palestina».

Un altro dei suoi messaggi sembrava spacciare la teoria della cospirazione secondo cui la famiglia Rothschild sarebbe dietro l'olohoax, un termine comunemente usato dai negazionisti dell'Olocausto per suggerire che il genocidio nazista sia stato inventato. Venerdì infine Queva ha condiviso un video in cui descrive gli ebrei come «molto cattivi» e «disgustosi», insieme a un'osservazione secondo cui «l'ultimo commento riassume tutto!», nonostante le notizie diffuse sul fatto che stesse rischiando un'azione disciplinare. E alla fine è arrivato il licenziamento.