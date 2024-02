Gaza, spunta il volantino lanciato dall'esercito israeliano agli abitanti: "Svegliatevi"

03 febbraio 2024 a

Il Medio Oriente è in ebollizione. Le Forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi attacchi aerei contro diverse postazioni del movimento sciita Hezbollah nel sud del Libano, in risposta ai continui attacchi contro il nord di Israele. A riferirlo sono le Idf su X, dove hanno pubblicato le immagini. In particolare, è stato distrutto un centro di comando di Hezbollah, dove erano riuniti dei miliziani, e un vicino sito di lancio di razzi utilizzato in un recente attacco, nel villaggio di Yaroun. Inoltre, a Marwahin e Ayta ash-Shab, sono stati distrutte due postazioni di osservazione di Hezbollah. Questa mattina, razzi e missili sono stati lanciati da Hezbollah contro le zone di Bar’am e Zar’it, nel nord di Israele, atterrando in aree aperte e senza causare feriti. Ma non è tutto. Perché l'esercito di Tel Aviv ha anche tentato di "dialogare" con gli abitanti della Striscia di Gaza per aprire loro gli occhi sulla realtà dei fatti e sulle efferatezze commesse da Hamas.

"La realtà": è questo il titolo del volantino a più pagine che l'esercito israeliano ha lanciato nella parte centrale di Gaza. A riferirlo è stata la tv Kan, secondo cui nel volantino è stato chiesto agli abitanti di "svegliarsi", aggiungendo che l'organizzazione politica e paramilitare islamista "uccide i vostri bambini". Stando a quanto è stato fatto sapere, il ciclostilato includerebbe anche articoli sulle sanzioni della Ue al leader di Hamas Yahya Sinwar e sull'aumento dell'aiuto umanitario. "Hanno bruciato i soldi della gente nei tunnel e nelle armi", si leggerebbe. Il volantino includerebbe anche: "Hanno distrutto tutto quello di buono, percuotendovi e torturandovi, abbandonando le vostre famiglie nelle strade mentre loro ci nascondono nei tunnel. Non restate in silenzio, il futuro è nelle vostre mani".