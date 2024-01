Mar Rosso, razzi Houthi su nave degli Stati Uniti

29 gennaio 2024 a

a

a

I miliziani yemeniti Houthi hanno rivendicato di aver lanciato un razzo contro la nave da guerra americana Lewis B. Puller mentre attraversava il Golfo di Aden, nel Mar Rosso. È quanto si legge in un comunicato del portavoce militare del gruppo rilanciato dall’emittente al-Arabiya.

Rischi per le scorte di gas in Italia? Come stanno le cose dopo la crisi nel Mar Rosso

La situazione che si sta vivendo in Medio Oriente fa alzare notevolmente il prezzo delle importazioni e, di conseguenza, dei beni di consumo. I prezzi del petrolio sono in salita dopo che l’attacco di un drone contro le forze statunitensi in Giordania ha intensificato le preoccupazioni per l’interruzione delle forniture in Medio Oriente, mentre i ribelli Houthi stanno proseguendo gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, colpendo una nave cisterna di Trafigura. I futures del Brent cedono lo 0,62% a 81,92 dollari al barile mentre quelli sul WTI lasciano sul terreno lo 0,94% a 76,63 dollari al barile. L’attacco alle truppe statunitensi con un drone in Giordania ha sollevato la preoccupazione di un conflitto più ampio nel Medio Oriente ricco di petrolio.