Nato, la Turchia passa all'incasso dopo l'ok alla Svezia. Ecco la fornitura di caccia F-16

Il governo statunitense ha dato il via libera alla vendita di caccia F-16 alla Turchia, dopo che Ankara ha ratificato l’adesione della Svezia alla Nato. Il dipartimento di Stato Usa ha notificato formalmente al Congresso, come prevede la legge americana, questa vendita, così come quella di aerei F-35 alla Grecia, come riferito ai giornalisti da un funzionario americano che ha chiesto di mantenere l’anonimato.

Il valore della vendita dei caccia F-16 e di attrezzature per il loro utilizzo alla Turchia è stimato in circa 23 miliardi di dollari. «La vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nel migliorare le capacità aeree di un alleato della Nato. Non altererà l’equilibrio militare di fondo della regione», si legge in un comunicato del Dipartimento di Stato americano sul via libera alla transazione. Erdogan ha raggiunto quindi il proprio obiettivo sui jet da guerra, usando come “grimaldello” le iniziali barricate poste all’adesione della Svezia all’Alleanza atlantica.