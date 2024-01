Russia, Putin a sorpresa a Kaliningrad. Il segnale al confine con la Nato

26 gennaio 2024 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato ieri una visita a sorpresa nell’exclave russa di Kaliningrad. La città, situata sul Mar Baltico e confinante con gli stati membri della Nato, Polonia a sud e Lituania a nord e ad est, è considerata un potenziale punto critico di un futuro conflitto tra Alleanza Atlantica e Russia. Il viaggio di Putin è stato il primo da quando la Finlandia, situata al di là del Mar Baltico, ha aderito alla Nato nell’aprile 2023.

E intanto alla fine pure la Turchia ha formalmente ratificato l’adesione della Svezia all’Alleanza. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato di sostenere l’adesione della Svezia all’alleanza, che trasformerebbe di fatto il Mar Baltico in quello che è stato soprannominato da alcuni un «lago della Nato». La visita di Putin a Kaliningrad è stata vista da alcuni analisti come «un chiaro tentativo di sottolineare che il Mar Baltico non è un mare della Nato». Ed è servita - aggiungono ancora - anche a ricordare ai residenti di Kaliningrad che fanno parte della Russia, nonché a dimostrare che la Russia ha ancora importanti risorse militari nell’exclave in vista di un'eventuale guerra aperta.