Guerra in Ucraina, “nessuna riconquista dei territori”. Dagli Usa la verità sulla controffensiva

Nuovi sviluppi sulla guerra in Ucraina. L’amministrazione guidata da Joe Biden sta lavorando a una strategia a lungo termine per sostenere l’Ucraina, nonostante l’impasse sui finanziamenti al Congresso, con i fondi che sono bloccati per le frizioni interne tra democratici e repubblicani. Ma i piani, secondo quanto riferisce il Washington Post, che cita anonimi funzionari statunitensi, non prevedono la riconquista dei territori perduti a beneficio della Russia dopo l’invasione del febbraio del 2022, bensì punteranno ad aiutare Kiev a respingere nuove avanzate russe, rafforzandone la capacità di combattimento e l’economia entro il 2024.

Gli obiettivi sono in particolare quelli di sostenere le operazioni militari a breve termine e creare una futura forza militare ucraina per scoraggiare l’aggressione russa. La strategia include programmi per ricostituire ed espandere la base industriale e le esportazioni ucraine e per assistere il Paese nelle riforme politiche necessarie all’integrazione nelle istituzioni occidentali. La riconquista del pieno territorio perso quasi due anni fa sembra sempre più un miraggio per Volodymyr Zelensky e i suoi nonostante la controffensiva lanciata negli scorsi mesi.