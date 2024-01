Nato, al via la maxi-esercitazione: "La più grande degli ultimi decenni"

24 gennaio 2024 a

a

a

La Nato ha dato il via a Steadfast Defender 24, la più grande esercitazione militare dai tempi della Guerra Fredda, con una nave da guerra Usa che è salpata verso le coste europee. Circa 90.000 soldati prenderanno parte alle manovre volte a testare le difese dell’Alleanza atlantica, alla luce della guerra russa contro l’Ucraina. "L’alleanza dimostrerà la sua capacità di rafforzare l’area euro-atlantica attraverso il movimento transatlantico di forze dal Nord America", ha affermato il generale Christopher Cavoli, comandante supremo della Nato in Europa. "Steadfast Defender 2024 sarà una chiara dimostrazione della nostra unità, forza e determinazione nel proteggerci a vicenda, nei nostri valori e nell’ordine internazionale basato su regole". L’esercitazione simulerà la risposta di 31 nazioni a un attacco da parte di un nemico come Mosca e vedrà una serie di esercitazioni individuali più piccole coprendo un teatro che arriva fino al fianco orientale della Nato, vicino al confine russo. Parteciperanno circa 50 navi da guerra, 80 aerei e oltre 1.100 veicoli da combattimento.

"Guerra elettronica russa": dopo l'allarme invasione, c'è il Gps down

Al momento non c’è nessuna minaccia imminente di attacco contro un alleato della Nato. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine della cerimonia per la firma del nuovo investimento in munizioni di artiglieria che si è svolta a Bruxelles. "Naturalmente, monitoriamo da vicino ciò che fa la Russia. Abbiamo aumentato la nostra vigilanza, la nostra presenza nella parte orientale delle linee alleate, ma con l’idea di prevenire qualsiasi attacco a un alleato della Nato", ha detto. "Quando nel febbraio 2022, quasi due anni fa, è avvenuta l’invasione dell’Ucraina, per la Nato è stato chiaro che avevamo due compiti. Uno era quello di sostenere l’Ucraina, e gli alleati della Nato stanno dando all’Ucraina un sostegno senza precedenti e sono sicuro che continueranno a farlo. L’altro era quello di evitare che questa guerra degenerasse in una guerra su larga scala tra Russia e Nato", ha aggiunto.