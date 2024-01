Medio Oriente, la sfida di Tajani: "Italia pronta a intervenire a Gaza"

22 gennaio 2024 a

«Gaza dovrà essere parte dello Stato palestinese di domani. Quindi bisognerà trovare una soluzione che permetta questo percorso. Certamente non può essere Hamas e il militare deve stare fuori da Gaza. Può essere l’Anp ma può essere anche una fase di transizione, con una presenza delle Nazioni Unite e con una missione a guida di un Paese arabo con una presenza anche di forze di pace e l’Italia è pronta a partecipare eventualmente a una missione di pace per garantire una fase di transizione che poi porti alla nascita dello Stato palestinese». L'ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine del Consiglio Esteri a Bruxelles.

La proposta di istituire una missione navale per proteggere la navigazione tra lo Stretto di Hormuz e il Canale di Suez ha ricevuto «molti appoggi da parte di tanti Stati dell’Ue» e l’Alto Rappresentante Josep Borrell è «assolutamente favorevole». Ha aggiunto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. «Ho posto il problema insieme alla Francia e abbiamo avuto molti appoggi da parte di tanti Stati dell’Unione europea e anche da Borrell che aveva presentato una prima proposta, si è detto assolutamente favorevole e si è impegnato a far sì che la proposta dell’Italia possa essere quanto prima approvata». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Consiglio Esteri in merito al via libera per la missione europea nel Mar Rosso. «Ora ci sono i comitati tecnici che dovranno studiare le applicazioni, le competenze e quindi tutti gli aspetti tecnici, le regole di ingaggio che sono importanti. Ma certamente sarà una manovra difensiva. Se c’è un attacco, le navi saranno difese. Quindi mi pare che si va nella giusta direzione», ha aggiunto. «Borrell ha assicurato che si cercherà di fare più in fretta possibile, quindi questo ci rende soddisfatti e quindi direi la riunione si è svolta in maniera positiva», ha evidenziato il capo della Farnesina.