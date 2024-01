Tg4, l'attacco di Antonio Tajani: "Roma è mal governata da anni"

21 gennaio 2024 a

Roma è mal governata da anni. Da quando al governo c'è la sinistra". Tajani senza mezze misure sul governo della Capitale. Che fa acqua da tutte le parti. Anche Roma di fatto è una città a 30 km orari a causa «dell’assenza di manutenzione della passata amministrazione e dalla pessima amministrazione del Pd oggi. Ha una pessima manutenzione, è mal governata da anni, da quando c’è la sinistra». L'ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, al Tg4. Poi sul limite dei 30 all’ora a Bologna: «è un limite troppo basso che nessuno rispetterà, quindi è una farsa". Poi l'affondo sul trasporto pubblico capitolino : "Roma non ha una metropolitana degna di questo nome. Si può anche chiudere il centro storico ma bisogna dare alternative a romani e turisti. A Roma il trasporto pubblico è inefficiente".

Poi va all'attacco sulla prossima tornata elett0rale. «Le opposizioni fanno il loro mestiere - prosegue il vicepremier - Sono in difficoltà nei sondaggi e non riescono a essere competitivi allora attaccano in maniera sgangherata. Noi siamo un partito liberale, Berlusconi e io abbiamo sempre lasciato libertà di coscienza ai parlamentari e ai consiglieri regionali. Mi pare ingiusto criminalizzare qualcuno che su una questione così delicata la pensa diversamente dalla posizione egemone del Pd». Lo dice il vicepremier Antonio Tajani, al Tg4, interpellato sul dibattito nel Pd sul fine vita e sulla posizione espressa dalla segretaria dem Elly Schlein. «Noi siamo per le cure palliative, siamo contro l’accanimento terapeutico ma da qui alla dolce morte c’è una bella differenza. Io sono contrario ma lascerei libertà di coscienza. Noi siamo un partito liberale, non una caserma. Evidentemente la cultura del Pd è molto diversa dalla nostra», conclude il segretario di Forza Italia.