Ucraina, Zelensky sfida Trump: "Puoi porre fine alla guerra in 24 ore? Vieni"

Donald Trump ha lanciato un avvertimento alla Corte Suprema: se non gli riconosceranno l’immunità e lo riammetteranno alle primarie presidenziali di partito in Colorado, il Paese finirà nel caos. Sarà il finimondo. Ma l'ex tycoon è finito sotto la lente d'ingrandimento anche per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e per essere stato tirato in ballo da Volodymyr Zelensky, che lo ha invitato a visitare Kiev. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente britannica Channel 4, il presidente ucraino ha chiamato in causa l'ex inquilino della Casa Bianca e gli ha chiesto di dimostrare la capacità di porre fine al conflitto con la Russia entro 24 ore, come The Donald in persona aveva dichiarato.

"È il benvenuto se viene qui, ma penso che non possa porre fine alla guerra in 24 ore, senza dare la nostra terra a Putin", ha affermato Zelensky. "Se può venire qui, avrò bisogno di 24 minuti – sì, 24 minuti… per spiegare al presidente Trump che non può gestire questa guerra. Non può portare la pace a causa di Putin", ha ribadito con forza e netta di parole il presidente ucraino. Non è mancata l'occasione per elogiare l'attuale presidente Usa Joe Biden: "Penso che abbia capito alcuni dettagli che si possono capire solo stando qui. Quindi invito il presidente Trump (a fare altrettanto)", ha detto.

Intanto, a distanza di due anni dall'inizio della guerra, l'Ucraina ha chiesto più armi ai leader occidentali. "In questa fase della guerra il problema è che non è distribuito in modo omogeneo il numero delle armi, dei droni, delle granate o dei colpi di artiglieria", ha detto il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, in un'intervista alla Bild, sicuro della necessità di un rafforzamento al massimo delle difese dell'Ucraina con armi ad alta tecnologia. Servono investimenti nella produzione militare, ha incalzato, parlando di "missili a lunga gittata, droni, granate o colpi di artiglieria" e insistendo su un "gran numero di armi".