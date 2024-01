Corea del Nord, testato il superdrone sottomarino "da attacco nucleare"

19 gennaio 2024 a

La Corea del Nord afferma di aver testato un drone sottomarino da attacco nucleare in risposta a un’esercitazione navale combinata tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone questa settimana. Pyongyang afferma che il drone è progettato per colpire navi e porti nemici. Le tensioni nella penisola coreana sono al punto più alto degli ultimi anni, con Kim che minaccia un conflitto nucleare e gli Stati Uniti e i loro alleati asiatici rispondono rafforzando le esercitazioni militari combinate. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa nordcoreano, riportato poi dall'agenzia di stampa statale Kcna, le esercitazioni di Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud "minacciano seriamente la sicurezza del Paese, per questo abbiamo condotto un importante test del sistema d'arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea".

Altra esercitazione della Corea del Nord al confine: allerta massima

Solo pochi giorni fa, durante un discorso all'Assemblea Suprema del Popolo, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che è diventato impossibile per Pyongyang perseguire la riconciliazione e la riunificazione pacifica con Seul, che ha descritto come "fantocci di prima classe" di potenze esterne ossessionate da manovre conflittuali. Ha poi chiesto all'assemblea di riscrivere la costituzione del Paese per definire la Corea del Sud come il "nemico principale e invariabile del Nord". Kim ha aggiunto che la nuova costituzione dovrebbe specificare che la Corea del Nord persegue l'obiettivo di "occupare, soggiogare e reclamare" la Corea del Sud come parte del proprio territorio nel caso dovesse scoppiare un'altra guerra nella penisola coreana. Ha inoltre ordinato la rimozione dei simboli del passato della riconciliazione intercoreana, per "eliminare completamente dalla storia nazionale della nostra Repubblica concetti come 'riunificazione', 'riconciliazione' e 'compatrioti'".