Mar Rosso, altri attacchi di Usa e Gb contro gli Houthi. Colpiti missili pronti al lancio

18 gennaio 2024 a

a

a

Le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta serie di attacchi contro obiettivi in quattro aree dello Yemen in risposta agli attacchi alle navi del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi. «L’aggressione americano-britannica ha preso di mira i governatorati di Al-Hudaydah, Taiz, Dhamar, Al-Bayda e Saada», ha dichiarato la tv Al-Masirah, riferendosi al porto di Hodeida, alla città di Taez e ad altre zone dello Yemen. «Continueremo a colpire le navi israeliane dirette ai porti della Palestina occupata, indipendentemente da come l’aggressione americano-britannica cercherà di impedircelo», l’avvertimento un ufficiale militare houthi alla tv Al-Masirah, di proprietà dei ribelli.

Colpito un cargo greco, nuovi raid Usa contro gli Houthi. Tensione altissima

Le forze americane fanno sapere di aver colpito 14 missili nello Yemen che erano pronti per essere lanciati e rappresentavano una minaccia per le navi civili e militari. Le forze americane, dice l’esercito Usa in una nota, «hanno condotto attacchi contro 14 missili Houthi sostenuti dall’Iran che erano carichi per essere lanciati nelle aree controllate dagli Houthi nello Yemen. Questi missili su rotaie di lancio rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili». La tensione resta elevatissima.