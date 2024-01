Cina, "preparano l'esercito alla guerra": cosa nascondono le purghe di Xi

17 gennaio 2024 a

L'Esercito popolare di liberazione cinese ha dato avvio ai preparativi per una guerra. A volere un conflitto sarebbe Xi Jinping, da tempo impegnato ad allontanare comandanti non favorevoli a tale scelta o inadatti. Questo, almeno, è quanto rivela Business Insider, che ha riproposto le analisi di tutti gli esperti che ribaltano quanto precedentemente rivelato dall'intelligence americana. Il presidente cinese “sta cercando di prendere il controllo dell’esercito e a mio avviso ritiene di aver bisogno di comandanti preparati a combattere per davvero”, ha affermato Gordon Chang, esperto del Gatestone Institute.

Stando a quanto si apprende, tra i ranghi dell'esercito, sarebbe evidente la differenza di opinioni. Molti supporterebbero il progetto di intraprndere la guerra, molti altri, invece, boccerebbero tale ipotesi. "Le forze armate sono guidate da funzionari dubbiosi rispetto all'idea di un conflitto", ha aggiunto Chang. Ma c'è di più. Proprio questi dissidi interni starebbero alla base delle purghe compiute negli ultimi mesi tra i vertici militari di Pechino.

Fino a ora, almeno secondo le ricostruzioni degli 007 di Whashington, si pensava che le epurazioni cinesi fossero legate alla campagna anticorruzione lanciata da Xi subito dopo il suo arrivo al potere nel 2013. Tuttavia, per Joel Wuthnow, esperto della National Defense University di Washington D.C., lo scopo di estirpare la corruzione dal Paese, in particolare dal settore della difesa, starebbe andando avanti insieme alla volontà di far scoppiare una guerra del leader di Pechino.