Cina, il calo demografico preoccupa Pechino. Sempre meno nascite

Cala ancora la popolazione cinese, per il secondo anno consecutivo. Le nascite nella Repubblica Popolare sono sempre meno. I dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica parlano di una popolazione di circa 1,409 miliardi di persone a fine 2023 (un dato che esclude gli abitanti di Hong Kong e Macao e ovviamente anche Taiwan), una riduzione di 2,08 milioni rispetto all’anno precedente. Il 2022 era stato per il gigante asiatico l’anno del primo calo della popolazione in 60 anni. Nel 2023 nel Dragone sono nati 9,02 milioni di bambini (6,39 nascite ogni mille persone), rispetto ai 9,56 milioni del 2022. E aumenta il numero dei morti, che passa da 10,41 milioni a 11,1 milioni, probabilmente anche a causa della pandemia di coronavirus.

Gli effetti della politica del figlio unico sono sempre più evidenti, nonostante l’abbandono della misura di controllo delle nascite a causa dell’andamento demografico preoccupante. Tra le cause, dicono gli esperti, si deve tener conto del costo della vita e la tendenza dei giovani a sposarsi sempre meno. Lo scorso anno l’India ha superato la Cina come Paese più popoloso al mondo.