Mar Rosso, cargo greco colpito da un missile: è allarme a largo dello Yemen

16 gennaio 2024 a

a

a

Un cargo greco è stato colpito oggi da un missile nel Mar Rosso meridionale. A riferirlo è stata la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. "Un cargo battente bandiera maltese e di proprietà greca è stato preso di mira e colpito da un missile mentre transitava nel Mar Rosso meridionale in direzione nord", ha precisato Ambrey. Una fonte marittima yemenita ha confermato che le forze di Ansar Allah, che fanno capo ai ribelli Houthi, hanno preso di mira una nuova nave martedì nel Mar Rosso. La British Maritime Trade Authority che ha affermato di aver ricevuto un rapporto su un incidente a 100 miglia nautiche a nord-ovest di Saleef, nello Yemen. Intanto la compagnia di spedizioni giapponese NYK ha deciso di sospendere temporaneamente la navigazione nel Mar Rosso per tutte le sue navi, a partire da oggi. "Abbiamo ordinato alle nostre navi vicino al Mar Rosso di attendere in acque sicure e stiamo valutando la possibilità di cambiare rotta", spiega in una nota.

Cimitero degli Usa e guerra totale: gli Houthi si scatenano contro Washington

L'equipaggio, composto da 24 persone, della nave colpita, si trova in buone condizioni di salute. Lo ha riportato un portavoce di Vulcanis Technical Maritime Enterprises, la compagnia con sede al Pireo proprietaria della nave cargo, citata dall'agenzia Ana-mpa. Intanto, ieri pomeriggio il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’omologo francese Sèbastien Lecornu hanno avuto un incontro in video conferenza per discutere argomenti di stretta attualità. I due ministri, come si legge in un comunicato del dicastero italiano, hanno affrontato la delicata situazione nel Mar Rosso, evidenziando una sostanziale identità di vedute ed esprimendo la volontà di dare rapido impulso a una missione europea alla quale potrebbero partecipare anche Paesi non Ue che condividano l’importanza della libera navigazione e le cui rotte commerciali siano messe in pericolo dagli attacchi terroristici Houthi.