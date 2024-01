Mar Rosso, minaccia Houthi agli Usa: “Lo Yemen il vostro cimitero. Ora la guerra totale”

15 gennaio 2024 a

a

a

Si intensifica il fronte dello scontro nel Mar Rosso. “Lo Yemen si trasformerà in un cimitero per gli americani, siamo pronti a entrare in una guerra diretta e totale contro gli Stati Uniti”. Sono queste le parole dell’intervento di Ali al-Qahoum, dell’ufficio politico dei miliziani sciiti Houthi, nel corso di una intervista all’agenzia di stampa iraniana Irna rilasciata nei giorni dello scontro nel Mar Rosso. “Diciamo agli americani che le vostre azioni contro lo Yemen saranno sconfitte e che vi affronteremo con tutta la nostra forza. Dopo questa aggressione, lo Yemen si trasformerà nel cimitero degli americani, che lasceranno la regione umiliati”, l’avviso di al-Qahoum a Wasghinton.

Houthi inarrestabili, l'esperto: "Strategia condivisa ma no ordini dall'Iran"

Dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna contro obiettivi Houthi, gli americani e i loro alleati dovrebbero aspettarsi “colpi strategici e una risposta più dolorosa”. Il popolo yemenita e i suoi leader sono “completamente preparati a entrare in una guerra diretta e totale con il Grande Satana per difendere la Palestina”, riferendosi agli Stati Uniti. La tensione è elevatissima a causa degli attacchi degli Houthi alle navi che attraversano il Mar Rosso. Una serie di assalti giustificati con la volontà di combattere l’Occidente dopo la guerra tra Israele e Hamas a Gaza.