Mar Rosso, danni ingenti per gli Houthi. “30%”, l'analisi che demolisce i ribelli

Ieri sera nuovi attacchi nella città portuale yemenita di Hodeida a seguito del lancio di razzi da parte degli Houthi. Una fonte militare vicina al gruppo ribelle ha detto all’AFP che «il sito da cui è stato lanciato un razzo Houthi alla periferia di Hodeida è stato colpito», cosa che secondo l’agenzia è stata confermata da una fonte della polizia. Non è chiaro se l’attacco sia arrivato dal mare o dall’aria.

Nel frattempo secondo il New York Times gli attacchi guidati dagli Stati Uniti contro gli Houthi hanno distrutto circa un quarto delle capacità di lancio di missili e droni del gruppo sostenuto dall’Iran. Citando due funzionari statunitensi, il giornale ha evidenziato che il 20-30% delle capacità offensive degli Houthi sono state distrutte o danneggiate negli attacchi, ma che molte delle loro piattaforme d’arma sono mobili e possono essere spostate. I funzionari hanno affermato inoltre che è stato difficile individuare gli obiettivi Houthi dopo anni in cui gli Stati Uniti e le agenzie di intelligence alleate non hanno considerato prioritario raccogliere tali informazioni.