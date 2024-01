Russia, in manette Udalstov: è il leader del “Fronte di sinistra”

11 gennaio 2024 a

a

a

Altri guai per i politici anti-Putin in Russia. Sergei Udaltsov, leader del partito di sinistra ‘Fronte di sinistra’ è stato arrestato e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale per «giustificazione del terrorismo». L’appartamento di Udaltsov è stato perquisito, ha spiegato il suo avvocato Violetta Volkova: «Sono stati sequestrati supporti elettronici. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 205.2 del codice penale della Federazione Russa (giustificazione del terrorismo). È stato portato al Comitato Investigativo per essere interrogato». Udaltsov potrebbe rischiare fino a 7 anni di carcere se giudicato colpevole di aver giustificato il terrorismo.

Attacco chimico o biologico contro l'Ucraina? “Assalto apocalittico”, cosa ha in mente Putin

Non è la prima volta che l’uomo, politico di 46 anni, ha problemi con la giustizia in Russia. Nel 2012, ricorda il ‘Moscow Times’, Udaltsov aveva partecipato a manifestazioni anti-Cremlino alla vigilia dell’insediamento del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Nel 2014, il tribunale della città di Mosca ha dichiarato Udaltsov colpevole di aver organizzato rivolte di massa, ed è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere. Nell’agosto 2017, Udaltsov, che si era dichiarato non colpevole, è stato rilasciato. Ed ecco ora altri guai per chi osa opporsi allo ‘Zar’.