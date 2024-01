Guerra Russia-Ucraina, allarme dell'esperto: “Assalto apocalittico”. Pronto l'attacco chimico?

11 gennaio 2024 a

Vladimir Putin si sta preparando ad un’offensiva finale nella guerra contro l’Ucraina. Ma la situazione è in fase di stallo nonostante le difficoltà di Kiev e la Russia potrebbe quindi optare per una strada estrema per arrivare a dama. L’allarme è lanciato da Hamish de Bretton-Gordon, esperto di armi chimiche, intervistato dal Telegraph: “A mio parere le uniche armi di cui dispone la Russia che potrebbero raggiungere l'obiettivo in questo lasso di tempo sarebbero un'arma nucleare tattica o una sorta di attacco chimico o biologico. Un'offensiva quindi estremamente pericolosa, un assalto apocalittico”.

de Bretton-Gordon lancia un avviso a tutto l’Occidente: “Come Stalin, Putin ha un ego insaziabile e un desiderio di grandezza a qualunque costo. Quelli in Occidente che credono che un cessate il fuoco potrebbe essere seguito da un ritorno alla ‘normalità’ sono dei veri sciocchi. Dobbiamo sostenere e armare pienamente l'Ucraina. Se non lo facciamo - avvisa l’esperto militare - entro pochi anni la Nato sarà in guerra con Mosca”.