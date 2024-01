Microsoft fa meglio di Apple, perché vola l'azienda di Gates

11 gennaio 2024 a

Microsoft ha superato Apple come azienda di maggior valore al mondo. Le azioni della società con sede a Redmond hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di 2,888 trilioni di dollari, grazie al vantaggio guadagnato nella corsa all’intelligenza artificiale generativa. È la prima volta dal 2021 che la valutazione di Apple, scesa a 2,87 trilioni, risulta inferiore quella di Microsoft. I titoli dell’azienda di Cupertino hanno segnato un calo di oltre il 3% dall’inizio di gennaio, mentre quelli del gruppo fondato da Bill Gates sono saliti di circa il 2%.

La debolezza di Apple fa seguito a una serie di declassamenti del rating alimentati dalla preoccupazione che le vendite dell’iPhone restino deboli, soprattutto in Cina. Le azioni della Mela, la cui capitalizzazione di mercato aveva raggiunto il picco di 3,081 trilioni di dollari il 14 dicembre scorso, hanno terminato il 2023 con un guadagno del 48% contro il +57% registrato da Microsoft, che ha lanciato in modo aggressivo strumenti basati sul genAI grazie al suo legame con il produttore di ChatGPT, OpenAI. Microsoft aveva già brevemente superato Apple come azienda di maggior valore in una manciata di occasioni dal 2018. L’ultima volta era accaduta nel 2021, quando le preoccupazioni per le carenze della catena di approvvigionamento causate dal Covid avevano affossato il prezzo delle azioni del produttore di iPhone.