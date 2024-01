Israele, dove sono stati scovati "fucili, cartucce, bandiere di Hamas"

09 gennaio 2024 a

L'esercito israeliano ha scoperto armi nelle aule dell'Università islamica a Gaza. A comunicarlo è stato il portavoce militare secondo cui tra queste c'erano "fucili AK-47, cartucce, munizioni, bandiere di Hamas e casseforti contenenti fondi terroristici". In un'altra operazione nell'area dell'Università, i soldati, sempre stando a quanto riportato dalla stessa fonte, hanno individuato "decine di depositi di armi con circa 100 proiettili di mortaio, esplosivi pronti all'uso, granate, equipaggiamento da combattimento e mappe usate dai terroristi di Hamas". "Questo - ha sottolineato il portavoce militare - è un altro esempio dello sfruttamento da parte di Hamas della popolazione e degli edifici civili, incluse istituzioni scolastiche, per le sue attività terroristiche".

Intanto, nel suo incontro oggi a Tel Aviv con Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sottolineato "l'importanza di evitare altre vittime civili e proteggere le infrastrutture civili a Gaza". È quanto riferisce il dipartimento di Stato che suggerisce anche che nel colloquio è stata affrontata la proposta del ministro della Difesa israeliana, Yoav Gallant, di impedire ai palestinesi di ritornare alle loro case nel nord di Gaza fino a quando non saranno rilasciati tutti gli ostaggi. Blinken e Netanyahu, si legge nella nota, "hanno discusso degli sforzi in corso per assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi e l'importanza di aumentare il livello di assistenza umanitaria per i civili a Gaza".